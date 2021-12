AUS vs ENG 3rd Test Live: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को रौंदा, एशेज सीरीज भी जीती

नई दिल्‍ली. भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो पाया. सोमवार को बारिश के कारण एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका. सुबह से ही बारिश हो रही थी. अब मैच में सिर्फ तीन दिन का खेल बचा है. ऐसे में टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को झटका लगा है. टीम कभी भी साउथ अफ्रीका में (IND vs SA) में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है. पहले दिन टीम ने 3 विकेट पर 272 रन का अच्छा स्कोर बना लिया था. भारत की अंडर-19 टीम ने एशिया कप (Under-19 Asia Cup) के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. टीम ने लीग राउंड के एक रोमांचक मुकाबले में (India vs Afghanistan) अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया. यह टीम की तीन मैचों में दूसरी जीत है. दूसरी ओर पाकिस्तान (Pakistan) ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की. उसने यूएई (UAE) को एक नजदीकी मुकाबले में 21 रन से हराया.

भारत और पाकिस्तान दोनों ने अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइल में जगह बना ली है. अब फाइनल में दोनों की भिड़ंत (India vs Pakistan) हो सकती है. इससे पहले लीग राउंड के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को अंतिम गेंद पर मात दी थी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश ने बिगाड़ दिया. सोमवार को बारिश के कारण एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका. सुबह से ही बारिश हो रही थी. अब मैच में सिर्फ तीन दिन का खेल बचा है. ऐसे में टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को झटका लगा है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला (IND vs SA 1st Test) सेंचुरियन में खेला जा रहा है. धुरंधर बल्लेबाज और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इस मैच की पहली पारी में 35 रन बनाकर आउट हुए. इस पर पूर्व भारतीय पेसर आशीष नेहरा (Ashish Nehra) ने कहा कि विराट भी अपने इस प्रदर्शन से नाखुश होंगे. भारतीय क्रिकेटर मोहित शर्मा (Mohit Sharma) के घर नन्हा मेहमान आया है. मोहित की पत्नी श्वेता शर्मा ने बेटे को जन्म दिया है. मोहित शर्मा ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट (ENG vs AUS Melbourne Test) खेला गया. टेस्ट देखने के लिए रिकॉर्ड 70 हजार दर्शक मेलबर्न स्टेडियम पहुंचे. स्टेडियम में फैंस ने पार्टी शुरू कर दी. कोई जूतों में डालकर बीयर पीने लगा, तो किसी ने लोगों पर ही बीयर फेंकनी शुरू कर दी. स्टेडियम में स्थिति बेकाबू होते देख विक्टोरिया पुलिस को सख्ती करनी पड़ी और हुड़दंग मचाने वाले 100 दर्शकों को स्टेडियम से बाहर किया गया. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) से एशेज सीरीज के बाकी 2 टेस्ट मैच मेलबर्न में कराने का अनुरोध किया है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट का पहला दिन केएल राहुल के नाम रहा. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला शतक लगाया. पहले दिन का खेल खत्म होने पर केएल राहुल 122 रन पर नाबाद लौटे. राहुल ने बताया कि 99 रन पर पहुंचने के बाद उनके मन में लालच आया और वो बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे.लेकिन मैंने खुद को रोक लिया. मैं खुद हैरान हूं कि इस पारी के दौरान इतना शांत कैसे रह पाया ? अनुभवी तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S Sreesanth) 38 साल की उम्र में एक बार फिर लाल गेंद क्रिकेट में वापसी करने को तैयार हैं. श्रीसंत को फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में केरल ने अपनी रणजी ट्रॉफी की 24 सदस्‍यीय टीम में जगह दी है. लीड्स और वोल्वरहैम्पटन टीमों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले आने से इंग्लिश प्रीमियर लीग (England Premier League) फुटबॉल के कुछ और मैच स्थगित हो गए हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब ढाई सप्ताह में 15 मैच रद्द हो चुके हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच एशेज सीरीज (Ashes Series) के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल से पहले इंग्लैंड खेमे के चार सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव (Covid-19) पाया गया है. इसमें दो स्पोर्ट स्टाफ और दो खिलाड़ियों के परिवार से हैं.

