French Open 2022: 'महामुकाबले' में जोकोविच पर भारी पड़े नडाल, सेमीफाइनल में ज्वरेव से तय की भिड़ंत

पेरिस. तेरह बार के चैंपियन स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने वर्ल्ड नंबर वन सर्बिया के नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को हराकर वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन (French Open) के सेमीफाइनल में जगह बना ली है , जहां उनका सामना जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेवसे होगा. विश्व के पूर्व नंबर वन नडाल ने पुरुषों के एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 से पराजित किया. यह महामुकाबला 4 घंटे 11 मिनट तक चला.

ओवरऑल कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके ‘लाल बजरी’ के बादशाह नडाल ने 22वें ग्रैंड स्लैम की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. नडाल ने पहला सेट जीतकर शुरुआत अच्छी की लेकिन अगले सेट में वह लय बरकरार नहीं रख सके और दूसरा सेट 4-6 से हार गए. इसके बाद स्पेनिश खिलाड़ी ने दमदार वापसी करते हुए अगले दोनों सेट अपने नाम कर मुकाबले को जीत लिया.

What a set! What a comeback!

Is 14 next for @RafaelNadal ?#RolandGarros pic.twitter.com/0Wa4mjZoau

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022