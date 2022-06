Wimbledon 2022: लगातार 3 खिताब जीतने वाले जोकोविच तीसरे दौर में, 79वीं रैंकिंग वाले खिलाड़ी को हराया

विम्बलडन. शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने आस्ट्रेलिया के थानासी कोकिनाकिस को 6-1, 6- 4, 6-2 से हराकर विम्बलडन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया. जोकोविच एक बार फिर लगातार तीन विंबलडन खिताब जीतने वाले चैम्पियन खिलाड़ी के रूप में नजर आए. इससे पहले, सोमवार को लगातार चौथे विंबलडन खिताब के लिए उतरे जोकोविच सून वू के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करते नजर आए थे. लेकिन. 79वें रैंकिंग वाली कोकिनाकिस के सामने जोकोविच पुराने रंग में दिखे और इस खिलाड़ी पर पहले सेट से ही हावी रहे और यह सिलसिला मैच जीतने के साथ ही थमा. जोकोविच ने यह मुकाबला दो घंटे के भीतर जीत लिया.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कोकिनाकिस ने 2018 में मियासी मास्टर्स के दूसरे दौर में रोजर फेडरर को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन, 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन के आगे कोकिनाकिस की एक न चली और मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक जोकोविच इस खिलाड़ी पर भारी पड़े.

