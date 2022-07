World Athletics Championship: गोल्ड...सिल्वर...ब्रॉन्ज तीनों अमेरिका के, 100 मीटर में 31 साल बाद रचा इतिहास

यूजिन. फ्रेड केर्ले की अगुआई में अमेरिका ने 31 साल में पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुष 100 मीटर फर्राटा दौड़ में पदकों का क्लीन स्वीप किया. केर्ले ने बेहद कड़े मुकाबले में अपने साथी अमेरिकी धावकों मार्विन ब्रेसी और ट्रेवोन ब्रोमेल को बेहद करीबी अंतर से हराते हुए गोल्ड मेडल जीता. टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले केर्ले ने 9.86 सेकेंड में दौड़ पूरी की और ब्रेसी तथा ब्रोमेल दोनों को 0.02 सेकेंड के अंतर से पछाड़ा. ब्रेसी और ब्रोमेल के बीच सिर्फ 0.002 सेकेंड का अंतर था.

1983 और फिर टोक्यो में 1991 विश्व चैंपियनशिप में कार्ल लुईस, लेरॉय बुरेल और डेनिस मिशेल के क्लीन स्वीप करने के बाद विश्व चैंपियनशिप में अमेरिका के धावकों की झोली में पहली बार 100 मीटर दौड़ के तीनों पदक आए हैं. इस दौरान कोई भी देश यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया.

100 मीटर की रेस में अमेरिका के लिए क्लीन स्वीप की अगुआई करने वाले फ्रेड ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हम एक टीम के रूप में यह करने जा रहे हैं और हमने ऐसा करके दिखा दिया. केर्ले ने पिछले महीने यूजिन में ट्रायल्स के दौरान अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 9.76 का समय निकाला था. शुक्रवार को उनका 9.79 सेकेंड सबसे तेज विश्व चैंपियनशिप हीट टाइम था.

What a race @fkerley99 strikes world 100m gold in 9.86 and leads a US 1-2-3 on home soil #WorldAthleticsChamps @usatf pic.twitter.com/tvSf11pbEK

— World Athletics (@WorldAthletics) July 17, 2022