नोवाक जोकोविच घर में बर्तन धोते नजर आए, पत्नी ने वीडियो शेयर कर किचन का MVP बताया

नई दिल्ली. नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी हैं. टेनिस कोर्ट में उनकी तूती बोलती है. वो 20 ग्रैंडस्लैम जीत चुके हैं. उनके पास दुनिया की सभी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं. फिर भी वो परिवार की जिम्मेदारी निभाना नहीं भूलते हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जोकोविच अपने घर के बर्तन धोते (Novak Djokovic washing dishes) नजर आ रहे हैं. यह वीडियो हाल ही में खत्म हुए यूएस ओपन के दौरान का है और उनकी पत्नी येलेना ने इसे बीते दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच जिस खूबसूरती से टेनिस कोर्ट पर रैकेट चलाते हैं, उतनी ही कुशलता से वो न्यूजर्सी के अपने घर में फ्राइंग पैन धोते देखे जा सकते हैं. लोगों को भले ही यह बात हैरान करने वाली लगे. लेकिन नोवाक ऐसे ही परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं. एक मिनट से अधिक के इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करने के साथ ही येलेना ने बड़ा मजेदार कैप्शन लिखा- “नोवाक की तीसरी शिफ्ट, इस तरह यूएस ओपन में देर रात के मैच खेलने के बाद जोकोविच मेडिटेशन करते हैं. वो किचन में मेरे मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन हैं.”

जोकोविच का वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा

इस वीडियो में नोवाक और उनकी पत्नी को सर्बियाई भाषा में बात करते देखा जा सकता है.ऐसे में जोकोविच के फैंस के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल था. हालांकि, सर्बियाई बोलने वाले एक ट्विटर यूजर ने दोनों के बीच हुई बातचीत का सार जरूर बता दिया. @Magnusclearblue नाम से जाने वाले एक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि जोकोविच ने वीडियो में मजाक किया कि वह अधिक पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त काम कर रहे हैं.

Jelena : What are you doing?

Novak : I am working 3rd shift in the kitchen.

The question is : What are you doing?

Jelena : I am filming, like any other good wife.

