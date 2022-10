पंकज आडवाणी 25वीं बार बने वर्ल्ड चैंपियन, कहा- 'पदक जीतने की भावना को शब्दों में बयां नहीं कर सकता'

नई दिल्ली. खेल जगत की दुनिया में बिलियर्ड्स के किंग पंकड आडवाणी (Pankad Advani) ने 25वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है. फाइनल मुकाबले में उन्होंने हमवतन सौरव कोठारी को 4-0 से शिकस्त देते हुए 25वीं इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया है. जीत के बाद 37 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी ने कहा, ‘विश्व चैंपियनशिप में अपने 25वें स्वर्ण पदक और इस संस्करण में लगातार पांचवें स्वर्ण पदक जीतने की भावना को शब्दों में बयां नहीं कर सकता!! भारतीय होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. जय हिंद.’

खेल के दौरान आडवाणी ने पहले फ्रेम से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वह कोठारी को कोई मौका नहीं देने वाले हैं. इस 150 से अधिक के प्रारूप में आडवाणी ने पहले फ्रेम को 149 के ब्रेक के साथ अपने नाम किया. तब तक कोठारी ने खाता भी नहीं खोला था. कोठारी को अपने पहले आईबीएसएफ (अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ) विश्व खिताब का इंतजार है.

World Billiards Champion🏆

Can’t describe in words the feeling of winning my 25th Gold Medal in World Championships and 5 in a row in this edition!!

Proud to be an Indian

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/Vg9YyGTnTa

— Pankaj Advani (@PankajAdvani247) October 8, 2022