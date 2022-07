नीरज चोपड़ा को PM मोदी ने दी बधाई, कहा- उनकी उपलब्धि भारतीय खेलों के लिए विशेष

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक द्वारा एक बड़ी उपलब्धि! विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को मेरी शुभकामनाएं. यह भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है. नीरज को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.’ नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर भाला फेंक कर सिल्चर मेडल हासिल किया.

ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने 90.46 मीटर भाला फेंका. इस प्रतियोगिता के ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में यह किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा जीता गया पहला पदक है. हालांकि, नीरज चोपड़ा से पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में अंबू बाॅजी जाॅर्ज लाॅन्ग जम्प में कांस्य पदक जीत चुकी हैं. उन्होंने यह कारनामा 19 साल पहले, 2003 में किया था. इसी इवेंट में भारत के रोहित यादव भी थे. वह 78.72 मीटर भाला फेंककर 10वीं पोजिशन पर रहे.

A great accomplishment by one of our most distinguished athletes!

Congratulations to @Neeraj_chopra1 on winning a historic Silver medal at the #WorldChampionships. This is a special moment for Indian sports. Best wishes to Neeraj for his upcoming endeavours. https://t.co/odm49Nw6Bx

— Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2022