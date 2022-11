पूजा बिश्नोई का कमाल, 3000 मीटर में हासिल की खास उपलब्धि

नई दिल्ली. युवा एथलीट पूजा बिश्नोई (Pooja Bishnoi) ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की है. उन्होंने आल इंडिया आईपीएससी टूर्नामेंट (अंडर19) के 3000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. इससे पहले वह 800 और 1500 मीटर दौड़ में भी मेडल अपने नाम कर चुकी हैं. यही नहीं उन्होंने चार किलो मीटर क्रॉस कंट्री में भी अपना परचम लहराया है.

पूजा बिश्नोई मैदान में बेहतरीन खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट के पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं. युवा बिश्नोई मिली खास उपलब्धि से काफी खुश हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और विराट कोहली फाउंडेशन को सहायता प्रदान करने के लिए दिल से धन्यवाद दिया है.

New 3000m record in All India IPSC Tournament (Under19)

Results:-

800m

1500m

3000m (New Meet record)

4km cross country

Best Athlete Awards

Thank you @imVkohli @vkfofficial supporting me pic.twitter.com/584CpIQWZd

— Pooja Bishnoi (@poojabishnoi36) November 3, 2022