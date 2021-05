एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप: पूजा रानी ने जीता स्वर्ण, मैरीकॉम और लालबुतासाही को रजत

दुबई. गत चैंपियन पूजा रानी (Pooja Rani) ने शानदार जीत से एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप (Asian Boxing Championship) में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया. छह बार की वर्ल्ड चैम्पियन एमसी मैरीकॉम (Mary Kom) को 51 किग्रा भारवर्ग में और टूर्नामेंट में पदार्पण कर रहीं लालबुतसाही (64 किग्रा) को रविवार को फाइनल में हारने के बाद में रजत पदक से संतोष करना पड़ा.



टोक्यो ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकीं पूजा (75 किग्रा) बाई और वॉकओवर मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थीं. उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के बूते उज्बेकिस्तान की मावुलडा मोवलोनोवा को पराजित किया. एक मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने से उन्हें 10,000 डॉलर की इनामी राशि मिली. उनकी प्रतिद्वंद्वी के बाद उनके तेजी का कोई जवाब नहीं था.



Defending champion @BoxerPooja wins 1st medal for at the 2021 ASBC Asian Elite Boxing Championships in Dubai. She defeated 's Mavluda M 5️⃣-0️⃣ in the Finals #PunchMeinHaiDum#AsianEliteBoxingChampionships#boxing pic.twitter.com/7N57eUdemp