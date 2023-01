VIDEO: देश के लिए खेला फुटबॉल, फूड डिलीवरी करने को मजबूर, किसी दिन 200 रुपये भी नहीं मिलते

नई दिल्ली. फुटबॉल बेहद लोकप्रिय खेल है. विदेशी फुटबॉल खिलाड़ी इस खेल के जरिये अरबों-खरबों रुपये कमाते हैं. भारत में भी धीरे-धीरे फुटबॉल को लेकर क्रेज बढ़ रहा है. भारत के ही कुछ फुटबॉल खिलाड़ी करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जो दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मजदूरी तक कर रहे हैं. आज हम ऐसी ही एक नेशनल फुटबॉलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फूड डिलीवरी का काम करने को मजबूर हैं. नेशनल फुटबॉल टीम की जर्सी पहने पालोमी अधिकारी फूड डिलीवरी का काम कर रही हैं.

पालोमी अधिकारी ने एक पेशेवर फुटबॉलर बनने का सपना देखा था. वह अपने परिवार के लिए भारतीय टीम में नियमित रूप से खेलना चाहती थीं. ऐसा करके पालोमी को उम्मीद थी कि वह अपने परिवार को गरीबी से कुछ राहत दे पाएंगी, लेकिन घुटने की चोट ने सात साल पहले दुनिया के अलग-अलग देशों में खेलने का उनका सपना चूर-चूर कर दिया.

पालोमी अपनी इस चोट से उबर कर मैदान पर वापसी करने की तैयारी कर ही रही थीं, लेकिन इस बीच उनके सामने परिवार का आर्थिक संकट आ गया. बेहाला के शिवरामपुर में श्रीगुरु संघ आश्रम की पालोमी ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था. उन्हें उनकी मौसी ने अपनी बेटी की तरह पाला. लेकिन अब इसी परिवार के लिए पालोमी ने अपने फुटबॉल वाले जूते उतार दिए हैं और खाने का भार अपने कंधों पर उठा लिया है.

पालोमी एक शानदार डिफेंडर हैं, जिन्होंने भारत के लिए अंडर-16 और अंडर-19 खेला है, अब जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. वह सुबह से लेकर रात तक दूसरों की भूख मिटाने के लिए दौड़ती हैं. किसी दिन उनकी कमाई 400 रुपये होती है तो किसी दिन 200 रुपये भी नहीं मिल पाते हैं. हालांकि, बंगाल की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी के नेताओं को नहीं पता कि बंगाल की यह होनहार कैसे दिन गुजारती है.

पालोमी की जिंदगी का यह संघर्ष कोई नया नहीं है. जिस लड़की ने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया, वह सिर्फ फुटबॉल से प्यार किया करती थी. उसके साथ पड़ोस के लड़के थे, इस वजह से उसका मजाक उड़ाा जाता था. लेकिन इस लड़की ने कभी हार नहीं मानी. सारी मुश्किलों को पार किया और दिल्ली में क्लब फुटबॉल चार साल तक खेला. लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि दो वक्त की रोटी जुटाने के चक्कर में उसकी फुटबॉल उससे छिन जाएगी.

सोशल मीडिया में हाल ही में पालोमी अधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पालोमी कहती हैं कि उसने राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेला. हालांकि, परिवार की आय में कमी ने उन्हें फुटबॉल छोड़ने और फूड डिलीवरी का काम करने के लिए मजबूर किया. वह जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए, श्रीलंका, स्कॉटलैंड आदि में भी खेली हैं. वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय टीम की जर्सी में खेलने का सम्मान हासिल किया, लेकिन वह सब अब बीत चुका है.

