PKL 2021 LIVE: पुणेरी पलटन और यू मुंबा जीते, पैंथर्स vs थलाइवाज के बीच टाई

नई दिल्ली. प्रो-कबड्‌डी लीग के मौजूदा सीजन के रोमांचक मुकाबले जारी हैं. लीग में रविवार को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. पहले मुकाबले में यूपी योद्धा की भिड़ंत हरियाणा स्टीलर्स (UP Toddha vs Haryana Steelers) से होगी. वहीं दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स और तेलुगू टाइटंस (Bengaluru Bulls vs Telugu Titans) आमने-सामने होंगे. यूपी की बात की जाए तो उसने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं. 5 में उसे जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबले में हार. 3 मुकाबले टाई रहे हैं. टीम 38 अंक के साथ चौथे नंबर पर है. वहीं हरियाणा की टीम 34 अंक के साथ 9वें नंबर पर है. टीम ने 12 में से 5 मुकाबले जीते हैं. 5 में हार मिली, जबकि 2 मुकाबले टाई रहे.

दूसरी ओर बेंगलुरु बुल्स को देखें तो उसने 13 में से 7 मुकाबले जीते हैं. 5 में हार मिली. एक मुकाबला टाई रहा. टीम 41 अंक के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है. वहीं तेलुगू टाइटंस की टीम 12 में से सिर्फ एक ही मैच जीत सकी है. 9 में उसे हार मिली है. 2 मुकाबला टाई रहा. टीम 12 अंक के साथ सबसे निचले 12वें स्थान पर है. दबंग दिल्ली की टीम 43 अंक के साथ नंबर-1 पर है. उसने अब तक 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं. 3 में हार मिली, 2 मुकाबले टाई रहे. बेंगलुरु बुल्स की टीम यदि आज का मुकाबला जीत लेती है तो वह टॉप पर पहुंच जाएगी.

पीकेएल-8 सीजन में आज के मुकाबले कितने बजे खेले जाएंगे?

आज 2 मुकाबले हैं. पहला मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा. दूसरा मैच रात 8.30 खेला जाएगा.

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए है.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं.

