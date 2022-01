Pro Kabaddi League 9 January Live Updates : पुणे के पास बढ़त बरकरार, बंगाल टीम कर रही वापसी की कोशिश

Pro Kabaddi League 2021- Day 19 Live Updates: प्रो कबड्डी लीग में आज यानी रविवार को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. दिन का पहला मुकाबला पुणेरी पलटन और बंगाल वॉरियर्स (Puneri Paltan vs Bengal Warriors) के बीच खेला जा रहा है. इसके बाद दूसरा मुकाबला रात साढ़े 8 बजे से यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls vs UP Yoddha) के बीच खेला जाएगा.

तालिका में ऊपर चढ़ने के लिए बंगाल और पुणे, दोनों को ही जीत जरूरी है. बंगाल वॉरियर्स फिलहाल 17 अंकों के साथ 8वें नंबर पर है जबकि पुणेरी पलटन 7 में से 2 जीत के बाद 11 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है.

बेंगलुरु बुल्स ने अभी तक सीजन में 7 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 में जीत दर्ज की है. वहीं, 1 मैच टाई रहा और 1 में उसे हार झेलनी पड़ी. टीम फिलहाल 28 अंकों के साथ तालिका में तीसरे नंबर पर है. यूपी योद्धा टीम की बात करें तो उसे 7 में से अभी तक 1 ही मुकाबले में जीत मिली है जबकि 2 मैच टाई रहे. टीम के 15 अंक हैं और वह प्वॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर है.

पीकेएल-8 सीजन में आज 9 जनवरी को कितने मुकाबले खेले जाने हैं?

प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में आज यानी 9 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाने हैं.

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं. लाइव अपडेट्स के लिए न्यूज18 वेबसाइट के प्रो कबड्डी लीग पेज से जुड़िए.