Pro Kabaddi League 4 Jan Live Updates : हरियाणा और मुंबा की भिड़ंत कुछ देर में, मुंबा टॉप-4 में

नई दिल्ली. प्रो कबड्डी-लीग (Pro kabaddi League 2021-22) में मंगलवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे. 22 दिसंबर से शुरू हुए लीग के आठवें सीजन का पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स और यू मुंबा (Haryana Steelers vs U Mumba) के बीच होगा. दूसरा मुकाबले में यूपी योद्धा और तमिल थलाइवाज (UP Yoddha vs Tamil Thalaivas) आमने-सामने होंगे. प्रो-कबड्डी लीग अंकतालिका की बात करें तो बेंगलुरु बुल्स 6 मैचों में 4 जीत और 1 टाई के बाद 23 अंकों के साथ टॉप पर है. मुंबा की टीम 5 में से 2 मुकाबले जीतकर चौथे स्थान पर है. उसके 17 अंक हैं. हरियाणा के 5 मैच में 12 अंक है. टीम 10वें नंबर पर है.

यूपी योद्धा को देखें तो उसने अब तक 5 में से एक मुकाबला जीता है. टीम 13 अंक के साथ 8वें नंबर पर है. थलाइवाज ने 5 में से एक मैच जीता है. टीम 14 अंक के साथ छठे नंबर पर है.

पीकेएल-8 सीजन में आज कितने मुकाबले बजे खेले जाएंगे?

प्रो कबड्डी लीग में आज यानी 3 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाएंगे.

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं.