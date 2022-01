Pro Kabaddi League 16 Jan Live Updates: तमिल थलाइवाज ने जयपुर पर बनाई शुरुआती बढ़त

Pro Kabaddi League 2021- 16 January Live Score and Updates : प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में आज रविवार यानी 16 जनवरी 2022 को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. पहला मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और तमिल थलाइवाज (Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas) के बीच खेला जा रहा है. इसके बाद रात साढ़े 8 बजे से पटना पायरेट्स और बेंगलुरु बुल्स (Patna Pirates vs Bengaluru Bulls) के बीच मुकाबला होगा.

बेंगलुरु बुल्स फिलहाल अंकतालिका में टॉप पर है जिसने अभी तक 10 में से 7 मैच जीते हैं और 38 अंक उसके नाम हैं. वहीं, पटना पायरेट्स तीसरे नंबर पर है जिसने 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं. पटना के 34 अंक हैं. जयपुर ने अपने पिछले मुकाबले में पटना पायरेट्स पर शानदार जीत दर्ज की थी. उसने पटना को 38-28 से मात दी. जयपुर टीम फिलहाल 28 अंकों के साथ तालिका में 5वें नंबर पर है जबकि पटना तीसरे स्थान पर है जिसके 34 अंक हैं.

पीकेएल-8 सीजन में आज 16 जनवरी को कितने मुकाबले खेले जाने हैं?

प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में आज यानी रविवार 16 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाने हैं.

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं.