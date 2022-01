Pro Kabaddi League- 14 Jan Live Updates: पटना पायरेट्स ने बनाई जयपुर पिंक पैंथर्स पर शुरुआती बढ़त

Pro Kabaddi League 2021- 14 January Live Score and Updates : प्रो कबड्डी लीग में आज यानी शुक्रवार 14 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. दिन का पहला मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स (Jaipur Pink Panthers vs Patna Pirates) के बीच खेला जा रहा है. इसके बाद रात साढ़े 8 बजे से दिन का दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स (Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls) के बीच खेला जाएगा.

लीग की मौजूदा अंकतालिका की बात करें तो पटना पायरेट्स 34 अंकों के साथ टॉप पर है. बेंगलुरु टीम 33 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. गुजरात जायंट्स 20 अंकों के साथ 12 टीमों की तालिका में 11वें नंबर पर है. जयपुर पिंक पैंथर्स 23 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है.

पीकेएल-8 सीजन में आज 14 जनवरी को कितने मुकाबले खेले जाने हैं?

प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में आज यानी शुक्रवार 14 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाने हैं.

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं. लाइव अपडेट्स के लिए न्यूज18 वेबसाइट के प्रो कबड्डी लीग पेज से जुड़िए.