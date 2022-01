Pro Kabaddi League : बंगाल ने टाइटंस को समझाई 1 अंक की अहमियत, यूपी के योद्धा टॉप-4 में पहुंचे

नई दिल्ली. खेल कोई भी हो, अहमियत 1-1 अंक की होती है. यह बात बंगाल वॉरियर्स ने सोमवार को प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन (Pro Kabaddi League-2021) के मुकाबले में तेलुगू टाइटंस को बखूबी समझाई. बंगाल ने इस बेहद रोमांचक मुकाबले में तेलुगू टाइटंस (Bengal Warriors vs Telugu Titans) को 1 अंक से हराया. बंगाल ने मौजूदा सीजन की अपनी 5वीं जीत दर्ज की जबकि टाइटंस का अभी तक खाता ही नहीं खुल पाया है. वहीं, पुणेरी पलटन को हराकर यूपी योद्धा (UP Yoddha vs Puneri Paltan) ने अंकतालिका में टॉप-4 में जगह बना ली.

बेंगलुरु के शेराटन ग्रांड, व्हाइटफील्ड में खेले गए प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में बंगाल और टाइटंस के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ी जंग देखने को मिली. पहले हाफ में बंगाल वॉरियर्स ने 1 अंक से बढ़त बनाई लेकिन अगले हाफ में दोनों ही टीमों ने एक बराबर 14-14 अंक हासिल किए. इस तरह बंगाल को 1 ही अंक से जीत मिली. बंगाल के लिए रेडर मनिंदर सिंह ने 10 अंक जुटाए जबकि टाइटंस के रजनीश ने 11 अंक हासिल किए.

इसे भी देखें, यूपी ने बेंगलुरु को हराकर किया उलटफेर, पुणेरी पलटन ने बंगाल को रौंदा

इससे पहले यूपी योद्धा ने पुणेरी पलटन को 50-40 से हराकर सीजन की अपनी चौथी जीत दर्ज की. पहले हाफ में स्कोर 20-20 से बराबरी पर छूटा लेकिन दूसरे हाफ में यूपी योद्धा ने गजब का खेल दिखाया और पुणे से 10 अंक ज्यादा हासिल किए जो निर्णायक साबित हुए. यूपी के सुरेंदर गिल ने सबसे ज्यादा 21 अंक जुटाए जबकि पुणे के असलम इनामदार ने 16 अंक हासिल किए.

अंकतालिका की बात करें तो यूपी टीम के 11 मैचों में 4 जीत और 3 ड्रॉ के साथ 33 अंक हो गए हैं जो अब चौथे नंबर पर है. बंगाल टीम अंकतालिका में 7वें स्थान पर पहुच गई है. बंगाल ने 11 मैचों में अपनी 5वीं जीत दर्ज की जिसके अब 30 अंक हो गए हैं. वहीं, पुणेरी पलटन 21 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है. तेलुगू टाइटंस का अभी तक जीत का खाता नहीं खुल पाया है और वह 12 टीमों की तालिका में सबसे निचले पायदान पर है.

Tags: Bengal Warriors, Pro Kabaddi League, Pro Kabaddi News, Puneri paltan, Sports news, Telugu titans, Up yoddha