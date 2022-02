Pro Kabaddi League 2022 Final: दिल्ली की प्रो कबड्डी लीग फाइनल में चली दबंगई, पटना को हराकर टीम पहली बार बनी चैंपियन

नई दिल्ली. डिफेंडर जोगिंदर नरवाल (Joginder Narwal) की कप्तानी वाली टीम दबंग दिल्ली ने पटना पाइरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग (Dabang Delhi vs Patna Pirates) का खिताब जीत लिया. बेंगलुरु में शुक्रवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में (Pro Kabaddi League Final) दिल्ली टीम पहले हाफ के बाद तक पिछड़ रही थी लेकिन अंतिम क्षणों में उसने बाजी पलट दी. अंत में दिल्ली को मात्र 1 अंक से जीत मिली.

बेंगलुरु में शुक्रवार को खेले गए फाइनल मैच में 1-1 अंक के लिए कड़ी जंग देखने को मिली. पटना पाइरेट्स चौथी बार प्रो कबड्डी लीग का फाइनल खेल रही थी लेकिन इस बार उसे खिताब जीतने में कामयाबी नहीं मिल पाई. हाफ टाइम तक पटना ने 2 अंकों की बढ़त बना ली थी. रेडर प्रशांत कुमार की कप्तानी वाली टीम पटना ने शुरुआती हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया और एक समय 4 अंकों की बढ़त बना ली थी.

पहले हाफ के बाद स्कोर 17-15 से पटना पाइरेट्स के पक्ष में था. इस हाफ में दोनों ही टीमों ने रेड से 12-12 अंक हासिल किए जबकि टैकल से भी 2-2 अंक बनाए. ऑलआउट के लिए पटना को 2 अंक मिले जिससे उसने पहले हाफ में बढ़त बनाई. पटना ने फिर दूसरे हाफ में बढ़त को कुछ देर तक बरकरार रखा लेकिन मुकाबले में जब 7 मिनट का खेल बचा था, तब दिल्ली ने 2 अंकों की बढ़त बना ली.

दबंग दिल्ली ने देखते ही देखते अपनी बढ़त को 4 अंकों तक पहुंचा दिया. हालांकि पटना के खिलाड़ियों ने वापसी की उम्मीदें नहीं छोड़ी और अच्छा खेल दिखाया. हालांकि अंतिम समय में दिल्ली के पास 1 अंक की बढ़त रही जो निर्णायक साबित हुई. दिल्ली ने मैच में 37-36 से जीत दर्ज की.

