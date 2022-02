Pro Kabaddi: पीकेएल में आज 2 मुकाबले, पटना के सामने यूपी योद्धा की चुनौती, जानें कहां और कब देखें

नई दिल्ली. प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 8वें सीजन में बुधवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे. दिन का पहला मुकाबला पटना पायरेट्स और यूपी योद्धा (Patna Pirates vs UP Yoddha) के बीच खेला जाएगा. जबकि दूसरे मुकाबले में पुणेरी पलटन के सामने यू मुंबा (Puneri Paltan vs U Mumba) की चुनौती होगी. पटना 45 अंकों के साथ तीसरे स्‍थान पर है. उसने 13 में से 8 मैच जीते, जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा. वहीं एक मुकाबला टाई रहा. यूपी 41 अंकों के साथ छठे स्‍थान पर है. यूपी ने 15 में से 5 मुकाबले जीते, जबकि 7 मैच गंवाए. 3 मैच टाई रहे. यू मुंबा 42 अंकों के साथ 5वें स्‍थान पर है. 14 में से 5 मैचों में जीत दर्ज की. जबकि मुंबा को 4 में हार का सामना करना पड़ा. पांच मैच टाई रहा. पुणेरी पलटन 37 अंकों के साथ 11वें पायदान पर है. पलटन ने 14 में से 7 मैचों में जीत दर्ज की. 7 मैच गंवाए.

पीकेएल-8 में 2 फरवरी को कितने मैच हैं?

पीकेएल-8 में दो फरवरी को 2 मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला पटना पायरेट्स और यूपी योद्धा के बीच खेला जाएगा. दूसरे मुकाबले में पुणेरी पलटन के सामने यू मुंबा की चुनौती होगी.

पीकेएल-8 सीजन में आज के मुकाबले कितने बजे खेले जाएंगे?

आज 2 मुकाबले हैं. पहला मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा. दूसरा मैच रात 8.30 खेला जाएगा.

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए है.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं.

यूपी योद्धा: सुरेंद्र गिल, प्रदीप नरवाल, मोहम्मद मसूद करीम, मोहम्मद तघी पेन महली, श्रीकांत जाधव, साहिल, गुलवीर सिंह, अंकित, गौरव कुमार, आशीष नगर, नितेश कुमार, सुमित, आशु सिंह, नितिन पंवार, गुरदीप.

यू मुंबा: फजल अतरचली, अजिंक्य रोहिदास कापरे, रिंकू, अजित वी कुमार, मोहसेन मघसौदलू जाफरी, हरेंद्र कुमार, अभिषेक सिंह, नवनीत, सुनील सिद्धगवली, जशनदीप सिंह, राहुल राणा, अजीत, आशीष कुमार सांगवान, पंकज.

पटना पायरेट्स: मोनू, मोहित, राजवीरसिंह प्रताप राव चव्हाण, जंगकुन ली, प्रशांत कुमार राय सचिन, गुमान सिंह, मोनू गोयत, नीरज कुमार, सुनील, सौरव गुलिया, संदीप, शुभम शिंदे, साहिल मान, मोहम्मदरेजा शादलौई चियानेह, साजिन चंद्रशेखर.

पुणेरी पलटन: पवन कुमार कादियान, हादी ताजिक, बालासाहेब शाहजी जाधव, पंकज मोहिते, संकेत सावंत, गोविंद गुर्जर, मोहित गोयल, विक्टर ओनयांगो ओबिएरो, विशाल भारद्वाज, बलदेव सिंह, राहुल चौधरी, नितिन तोमर, ई सुभाष, सोमबीर, कर्मवीर विश्वास एस, अविनेश नादराजन, सौरव कुमार.

