Wrestler's Protest: 'अनुशासनहीनता' वाले बयान के बाद पहलवानों से मिलने पहुंची पीटी उषा, जानें क्या हुई बात

नई दिल्ली. भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के प्रति असंवेदनशील होने के आरोपों का सामना कर रही भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने बुधवार, 3 मई को जंतर-मंतर पहुंची. पीटी उषा ने धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन का आश्वासन भी दिया. पूर्व फर्राटा धाविका पीटी उषा ने इससे पहले अपने मुद्दों के लिए आईओए से संपर्क करने के बजाय फिर से विरोध शुरू करने के लिए पहलवानों की कड़ी आलोचना की थी.

पीटी उषा ने कुछ दिन पहले दिए अपने एक बयान में कहा था कि पहलवानों को कुछ अनुशासन दिखाना चाहिए था. इस टिप्पणी के बाद उनकी और आईओए की आलोचना हुई थी. पहलवानों से मिलने के बाद पीटी उषा मीडिया से बात किए बिना चली गईं, लेकिन बजरंग पूनिया ने कहा कि उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है.

बजरंग पूनिया ने मीडिया से कहा, ”पीटी उषा ने हमसे मुलाकात की और अपने समर्थन का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि वह पहले एक एथलीट हैं और फिर एक प्रशासक हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि वह हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगी.”

पहलवानों के अनुशासन की कमी पर उनकी टिप्पणी का जिक्र करते हुए बजरंग पूनिया कहा, ”पीटी उषा ने कहा है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया था.” पीटी उषा को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ बात करते हुए देखा गया.

#WATCH | Indian Olympic Association president PT Usha reached Delhi’s Jantar Mantar where wrestlers are protesting since 11 days. pic.twitter.com/Vs3Lp1ZHaO

— ANI (@ANI) May 3, 2023