Swiss Open 2022: पीवी सिंधु ने जीता मौजूदा सीजन का दूसरा खिताब, शटलर एचएस प्रणय चूके

बासेल. देश की अनुभवी महिला शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhuy) ने मौजूदा सीजन का अपना दूसरा खिताब जीत लिया है. सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 (Swiss Open Super 300) टूर्नामेंट के फाइनल में रविवार को थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरंगफान को सीधे गेमों में पराजित कर दिया. दूसरी ओर, पुरुष एकल के फाइनल में एच एस प्रणय (HS Prannoy) को हार का सामना करना पड़ा है.

रियो और टोक्यो ओलंपिक में दो बार पदकजीत चुकीं सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की खिलाड़ी को 49 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-8 से हराया. बुसानन के खिलाफ 17 मैचों में यह सिंधु की 16वीं जीत है. सिंधु सिर्फ एक बार 2019 हांगकांग ओपन में बुसानन से हारी हैं. सिंधु पिछले सत्र के फाइनल में रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई थीं.

