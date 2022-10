पीवी सिंधु ने पहली बार लिया गुजराती थाली के लजीज व्यंजनों का स्वाद, VIDEO में बोलीं- मजा आवत है...

नई दिल्ली. गुजरात में इन दिनों नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए देश भर के भारतीय खेल सितारे और एथलीट यहां पर पहुंच रहे हैं, वह खेलों के साथ ही साथ गुजराती कल्चर और वहां के गरबा नाइट में शामिल हो रहे हैं. भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया, अंजू बॉबी जार्ज जैसे सितारे खिलाड़ी गुजराती गरबा नाइट में ट्रेडिशनल लुक में नजर आ चुके हैं. इस बीच पीवी सिंधु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह फेमस गुजराती थाली का लुत्फ ले रही हैं.

बता दें कि नेशनल गेम्स का उद्घाटन 27 सितंबर को पीएम मोदी ने किया था. इस दौरान देशभर से बड़े एथलीट और ओलंपियन वहां पर मौजूद रहेंगे. इस दौरान खिलाड़ियों को गुजराती कल्चर से भी रूबरू कराया जा रहा है. इसी बीच पीवी सिंधु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सूरत के मैरिएट होटल में गुजराती थाली के लजीज व्यंजनों का स्वाद ले रही हैं. वीडियो में वह कहती हैं, “गुजराती भोजन का स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहली बार 20 से ज्यादा व्यंजनों का आनंद ले रही हूं.” आखिर में वह गुजराती में कहती हैं, मजा आवत है…”

Our Champ @Pvsindhu1 trying #Gujarati thali at @Marriott Surat

सिंधु देखी हीरा तराशने की प्रक्रिया

इससे पहले पीवी सिंधु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. जिसमें सिंधु किसी लैब में नजर आ रही हैं और उनके आस-पास कई लोग नजर आ रहे हैं. सिंधु सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) में कुछ देखती हैं और बहुत उत्साहित दिख रही हैं. पीवी सिंधु का यह वीडियो सूरत का है. यहां उन्हें हीरों को तराशने की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित किया गया था. सिंधु माइक्रोस्कोप में यही प्रक्रिया देख रही थीं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Surat the land of diamonds welcomed the of Sports world, Badminton Champ @Pvsindhu1

Sindhu was invited to see the process of diamond polishing. Have a look at some shining glimpses from the event#36thNationalGames #NationalGames2022 pic.twitter.com/R1j4fleost

— SAI Media (@Media_SAI) October 1, 2022