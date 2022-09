VIDEO: बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने नवरात्र के मौके पर अहमदाबाद में फैंस के साथ किया गरबा, जीता दिल

अहमदाबाद. बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने गुरुवार की रात अपने फैंस के साथ जमकर गरबा खेला, वह अहमदाबाद गरबा पांडाल पहुंची थीं. दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता सिंधु अपने फैंस को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं. सिंधु ने अहमदाबाद में गुजरात वासियों के साथ गरबा खेलीं और फाेटो भी क्लिक करवाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मौका था, नवरात्र के मौके पर अहमदाबाद में आयोजित गरबा समारोह का. आयोजन में पीवी सिंधु अलग ही अंदाज में नजर आईं. सिंधु गुजरात में आज से शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने के लिए यहां पहुंची थीं.

पीवी सिंधु के साथ अंजू बॉबी जार्ज झूमती नजर आईं

अहमदाबाद में आयोजित गरबा समारोह में सिंधु के साथ पूर्व ओलंपियन और एथलीट अंजू बॉबी जार्ज भी शामिल हुईं. दोनों हस्तियों ने लोगों के साथ खूब डांस किया, जहां एक तरफ सिंधु ने लोगों के साथ गरबा किया, दूसरी ओर फैंस ने सिंधु के साथ खूब सेल्फी ली. सिंधु का गरबा खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर गुजरात में होने वाला गरबा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है.

It’s GARBA night for @Pvsindhu1

Scintillating SINDHU✨ clicked amidst Navratri celebrations in Ahmedabad Look at her enjoying garba with ace athletes @anjubobbygeorg1 and @TMurgunde #36thNationalGames #NationalGames2022 pic.twitter.com/44EJrikPHQ

— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2022