रोबिनसन के निलंबन पर बोले अश्विन, सोशल मीडिया की पीढ़ी का भविष्य ऐसा है

नई दिल्ली. भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने पुराने ट्वीट के कारण निलंबन झेलने वाले इंग्लैंड के पेसर ओली रोबिनसन (Ollie Robinson) के प्रति सहानुभूति जताई. उन्होने साथ ही कहा कि इस सजा को ‘सोशल मीडिया की मौजूदा पीढ़ी को भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत’ के रूप में देखना चाहिए. रोबिनसन को 2012 में पोस्ट किए गए नस्लवादी और लिंगभेद से जुड़े ट्वीट को लेकर अब सजा मिली है.



न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पदार्पण करने वाले रोबिनसन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित करते हुए इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने रविवार को कहा कि वह गुरुवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. इस 27 साल के खिलाड़ी को 2012-13 में किए गए भेदभावपूर्ण ट्वीट की जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है.



अश्विन ने ट्वीट किया, ‘मैं उन नकारात्मक भावनाओं को समझ सकता हूं जो ओली रोबिनसन ने वर्षों पहले व्यक्त की थी, लेकिन मुझे उनके टेस्ट करियर की प्रभावशाली शुरुआत के बाद निलंबित किए जाने के लिए वास्तव में खेद है.’ उन्होंने कहा, ‘यह निलंबन इस बात का एक मजबूत संकेत है कि इस सोशल मीडिया की पीढी का भविष्य क्या है.’

I can understand the negative sentiments towards what #OllieRobinson did years ago, but I do feel genuinely sorry for him being suspended after an impressive start to his test career. This suspension is a strong indication of what the future holds in this social media Gen.