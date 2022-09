रोजर फेडरर ने लिया टेनिस से संन्यास, 20 ग्रैंडस्लैम के हैं मालिक; कहा- लेवर कप मेरा आखिरी इवेंट

नई दिल्ली: महान टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया कि वह अगले हफ्ते लेवर कप के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगे. उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी एटीपी इवेंट होगा. फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है. इसके साथ ही उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए अपने फैंस और खिलाड़ियों का आभार जताया है.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022