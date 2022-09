VIDEO: रोजर फेडरर आखिरी मुकाबले में हार के बाद रो पड़े, पेशेवर टेनिस को कहा अलविदा

नई दिल्ली. महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर अपने करियर के आखिरी मुकाबले में हार गए. लेवर कप में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर डबल्स मुकाबले में अपने जोड़ीदार राफेल नडाल के साथ उतरे. अमेरिका के फ्रांसेस टियाफो और जैक सॉक की जोड़ी ने इम मुकाबले में नडाल और फेडरर को 4-6, 7-6, 11-9 से हराया. इस हार के साथ ही फेडरर का पेशेवर टेनिस करियर खत्म हुआ. मुकाबले के बाद फेडरर के साथ-साथ नडाल भी रोते दिखे. मैच देखने आए नोवाक जोकोविच भी अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए.

मुकाबले के बाद फेडरर बेहद भावुक हो गए. पिछले कुछ साल से फेडरर चोटों से जूझ रहे थे. घुटने की चोट की वजह से उन्होंने विंबलडन 2021 के बाद एक भी मैच नहीं खेला था. हाल में ही उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था.

