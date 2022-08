रूपल चौधरी ने रचा इतिहास, World U-20 एथलेटिक्स में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय

कैली (कोलंबिया). उत्तर प्रदेश के एक किसान की बेटी रूपल चौधरी विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. रूपल ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता. इससे पहले उन्होंने चार गुणा 400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया था. रूपल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शाहपुर जैनपुर गांव की रहने वाली है. उनके पिता किसान हैं. यह 17 वर्षीय एथलीट बेहतरीन फॉर्म में है. उन्होंने तीन दिन के अंदर 400 मीटर की चार दौड़ में हिस्सा लिया.

गुरुवार की रात को महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में रूपल ने 51.85 सेकेंड के समय के साथ ग्रेट ब्रिटेन की यमी मैरी जॉन (51.50) और कीनिया की दमारिस मुटुंगा (51.71) के बाद तीसरा स्थान हासिल किया. इससे पहले वह उस रिले टीम का हिस्सा थी, जिसने मंगलवार को चार गुणा 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था. भारतीय टीम ने तीन मिनट 17.76 सेकंड का समय लेकर एशियाई जूनियर रिकॉर्ड बनाया था. वह अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रही थी.

रूपल ने उसी दिन व्यक्तिगत 400 मीटर दौड़ के पहले दौर में हिस्सा लिया था और उसके बाद बुधवार को वह सेमीफाइनल और गुरुवार को फाइनल में उतरी थी. उन्होंने चैंपियनशिप में दो बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. पहली बार सेमीफाइनल में उन्होंने 52.27 सेकंड का समय निकाला और फिर फाइनल में इस समय में सुधार किया.

World Athletics U20 Championships Update ✅

Rupal Chaudhary with a PB time of 51.85s gets #India a bronze medal in Women’s 400m

