Russia-Ukrain War: गले लगकर फूट फूटकर रोने लगे मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ उतरे यूक्रेन के खिलाड़ी, देखें Video

लंदन. रूस और यूक्रेन (Russia-Ukrain War) के बीच युद्ध छिड़ हुआ है. यूक्रेन के लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे हैं. दिन रात सायरन बज रहा हैं. पूरी दुनिया शांति की अपील कर रही है. खेल के मैदान पर भी खिलाड़ी शांति की अपील कर रहे हैं. मगर यूक्रेन के खिलाड़ी किस दर्द से गुजर रहे हैं, उसका थोड़ा अंदाजा इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है. जहां मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ उतरे यूक्रेन के 2 खिलाड़ी गले लगकर फूट फूटकर रोने लगे. डगऑउट में बैठे यूक्रेन के खिलाड़ी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे.

इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखायी. गुडिसन पार्क में खेले गये मैच में मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को 1-0 से हराकर शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन यह मैच यूक्रेन के 2 खिलाड़ियों के भावुक मिलन के कारण अधिक चर्चा में रहा.

This is beautiful. Ukrainians Zinchenko and Mykolenko in tears as Manchester City and Everton show their fantastic support of Ukraine before their game pic.twitter.com/WTGpDjoiXU

— Orpheus (@3pickups) February 27, 2022