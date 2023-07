श्रीनगर. भारतीय बैडमिंटन की सुपर स्टार ओलंपिक मेडल विजेता महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल इन दिनों खेल से दूर हैं. बैडमिंटन कोर्ट में काफी दिनों से नजर नहीं आई इस धुरंधर ने अपने फैंस को खास जानकारी दी है. साइना इस वक्त महाकाल के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने की वजह से बैडमिंटन कोर्ट से अलग हैं. एशियन गेम्स से पहले मां के साथ स्टार महिला खिलाड़ी ने बाबा के दर्शन किए.

शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने गुरुवार को यहां दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साइना सोनमर्ग में एक रिजॉर्ट में ठहरी हैं जो यात्रा के बालटाल ‘बेस कैंप’ के रास्ते में पड़ता है.

#WATCH | Amarnath, Jammu and Kashmir | “We had a very good ‘darshan’ of Amarnath ji…I feel very blessed for being able to do the darshan with my mother. I would like to thank Amarnath Shrine Board and the military people helping us there…I am very satisfied. When you come to… pic.twitter.com/1BOSnBviIF

