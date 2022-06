5 साल बाद गोल्ड जीत साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान में लहराया तिरंगा, मानसी-दिव्या ने भी जीता सोना

नई दिल्ली. लय में वापसी करने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने अपने निडर और आक्रामक खेल के दम पर शुक्रवार को यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया. यह पांच वर्षों में उनका पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक है. रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी के अलावा यहां भारत की मानसी और दिव्या काकरान ने भी शीर्ष स्थान हासिल किया. राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में हुए ट्रॉयल से पहले संघर्ष कर रही साक्षी ने इस स्पर्धा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार वापसी की.

साक्षी ने कजाकिस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता से जीत के साथ शुरुआत की और उसके बाद उज्बेकिस्तान की रुशाना अब्दिरासुलोवा पर 9-3 की बड़ी जीत दर्ज की. इसके बाद मंगोलिया की तसेरेनचिमेड सुखी ने सेमीफाइनल मैच से अपना नाम वापस ले लिया. साक्षी ने फाइनल में कुजनेत्सोवा को 7-4 से शिकस्त देते हुए दिन में दूसरी बार घरेलू पहलवान को हराया.

साक्षी ने आखिरी बार 2017 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता था. उन्होंने 2020 और 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीते थे. मानसी (57 किग्रा) ने भी स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की एम्मा टिसिना के खिलाफ अपना अंतिम मुकाबला 3-0 से जीता.

Sakshi MALIK Pins her way to the top of the podium! #WrestleAlmaty pic.twitter.com/eDHiPWDekp

— United World Wrestling (@wrestling) June 3, 2022