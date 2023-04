Badminton Asia Championships: इधर आईपीएल देखने में बिजी थे आप... उधर दुबई में सात्विक- चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास

नई दिल्ली. भारतीय शटलर सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) और चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) की जोड़ी ने दुबई में इतिहास रच दिया है. सात्विक और चिराग ने 58 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप (Badminton Asia Championships 2023) में भारत को पुरुष युगल में गोल्ड मेडल दिलाया. विश्व चैंपियनशिप 2022 कांस्य पदक विजेता जोड़ी ने पहला गेम हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया के ओंग यू सिन और तियो ई यि को 16-21, 21 -17, 21-19 से हराया.

इससे पहले इस चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण सिर्फ दिनेश खन्ना ने जीता था जब उन्होंने 1965 में लखनऊ में थाईलैंड के सांगोब रत्तनुसोर्न को पुरूष एकल फाइनल में हराया था. इससे पहले इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष युगल टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कांस्य पदक रहा है जो 1971 में दीपू घोष और रमन घोष ने जीता था. बासेल में स्विस ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले सात्विक और चिराग ने पहला गेम गंवाने के बावजूद जुझारूपन नहीं छोड़ा और दूसरे गेम में 7-13 से तथा तीसरे गेम में 11-15 से पिछड़ने के बाद वापसी की. इस जोड़ी का यह सत्र का दूसरा खिताब है. उन्होंने पिछले साल राष्ट्रमंडल खेल और बीडब्ल्यूएफ टूर पर पांच कैरियर खिताब जीते थे.

POV: You’re watching a Golden page being added to the history books of Indian badminton @satwiksairaj | @Shettychirag04 | @himantabiswa | @sanjay091968 | @lakhaniarun1 #BAC2023#IndiaontheRise #Badminton pic.twitter.com/Vb0JtLUgko

— BAI Media (@BAI_Media) April 30, 2023