नई दिल्ली. भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों में शामिल साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह अपना विचार लोगों के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने आंदोलन की पूरी हकीकत एवं इसके हर पहलू के बारे में बातचीत की है.

सत्यव्रत कादियान ने बातचीत करते हुए कहा कि हमपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह आंदोलन कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुडा के कहने पर किया गया है. लेकिन यह सच नहीं है. इसकी शुरुआत जनवरी माह में की गई थी. इस दौरान इसकी परमिशन बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने ली थी. जिसका उन्होंने प्रूफ भी दिखाया है.

#WATCH | There were some people who kept supporting us during our protest including (Bhim Army Chief) Chandra Shekhar Azad and (former J&K Governor) Satyapal Malik, who inspired us to put forward our issues without fear: Satyawart Kadian, Wrestler and husband of Sakshee Malikkh… pic.twitter.com/gPXdFw5wtf

— ANI (@ANI) June 17, 2023