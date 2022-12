Jio Cinema पर देखिए जब शाहरुख खान ने मेसी को दी सलाह और अर्जेंटीना के स्टार ने उसे कर दिखाया...

नई दिल्ली. अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है. उसने फाइनल में 2 बार के चैंपियन फ्रांस को 7-5 (3-3) से हराया. इस तरह अर्जेंटीना ने बरसों पुराना खिताबी सूखा खत्म करते हुए तीसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की. दुनिया के इस सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण जियो सिनेमा पर भी हुआ, जिसमें फाइनल से पहले शाहरुख खान ने लियोनेल मेसी को एक खास सलाह दी.

शाहरुख खान ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल प्री शो में हिस्सा लिया. इस दिलचस्प शो में शाहरुख से कहा गया कि उन्हें खिलाड़ियों या टीमों से जुड़े कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, जिन पर उन्हें अपनी फिल्मों के डायलॉग बोलने हैं. शाहरुख को इसके बाद लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना टॉपिक दिया गया. इस पर किंग खान ने अपनी फिल्म वीर-जारा का डायलॉग सुनाया, ‘कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है.’

शाहरुख को इसके बाद मोरक्को का टॉपिक दिया गया, जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकन टीम बनी है. इस पर शाहरुख ने कहा कि इस टीम का खेल देखकर उन्हें चक दे इंडिया मूवी याद आई. इस फिल्म में एक डायलॉग था, ‘मर के आएंगे. पर हार के नहीं आएंगे.’

#FIFAWorldCup 2022 summary, SRK style!

What happened when @RJGlennLive and Supriya Singh asked @iamsrk to dedicate his dialogues to a few sides! Features wholesome 😄 from @aditi03chauhan and @robin_singh_23#Qatar2022 #WorldsGreatestShow #FIFAWConJioCinema #FIFAWConSports18 pic.twitter.com/R4rNxEj57v

— JioCinema (@JioCinema) December 18, 2022