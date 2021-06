French Open : जोकोविच बने फ्रेंच ओपन चैंपियन, ओपन एरा में चारों ग्रैंडस्लैम दो बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी

पेरिस. सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने दमदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया. उन्होंने रविवार को खेले गए फाइनल मैच में ग्रीस के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास (Stefanos Tsitsipas) को पांच सेट तक चले मुकाबले में 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से मात दी. उनके करियर का यह दूसरा फ्रेंच ओपन (French Open) और ओवरऑल 19वां ग्रैंडस्लैम खिताब है.



इतना ही नहीं, वह ओपन एरा में चारों ग्रैंडस्लैम दो बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने. वह चारों ग्रैंडस्लैम दो या उससे ज्यादा बार जीतने वाले ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बन गए. जोकोविच ने इस तरह ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी रॉड लेवर और रॉय इमर्सन के रिकॉर्ड की बराबरी की जिन्होंने सभी ग्रैंड स्लैम खिताब दो या उससे ज्यादा बार जीते हैं.



34 वर्षीय जोकोविच ने इससे पहले साल 2016 में पेरिस में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था. उनसे ज्यादा खिताब रोजर फेडरर और राफेल नडाल के नाम हैं, दोनों ही 20-20 बार ग्रैंडस्लैम के पुरुष एकल में चैंपियन बने हैं.



Unmatched 🏆🏆@DjokerNole is now the first man in Open Era history to win all four Grand Slams twice. #RolandGarros pic.twitter.com/nAfmFHBJst