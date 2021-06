जानिए कौन है 12 साल का वो फैन, जिसकी मदद से जोकोविच ने हारते-हारते जीता 19वां ग्रैंड स्लैम

नई दिल्‍ली. दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने ग्रीस के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास को पांच सेट तक चले मुकाबले में 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन (French Open 2021) का खिताब अपने नाम कर लिया. यह उनके करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम है. जीत के बाद जोकोविच ने 12 साल के एक फैन को अपना रैकेट उपहार में दे दिया.



नंबर एक खिलाड़ी ने बताया कि 12 साल वो लड़का, जो उनका मैच देख रहा था, उसने उन्‍हें सिटसिपास को हराने के लिए सही रणनीति दी. जोकोविच ने दो सेट हारने के बाद वापसी की. उन्‍होंने कहा कि पूरे मैच में उसकी आवाजें मेरे कान में गूंज रही थीं. खासतौर पर जब मैं दो सेट हार गया. वह लगातार मेरा उत्‍साह बढ़ा रहा था. वह वास्‍तव में मुझे रणनीति भी बता रहा था.



Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title winning racket to a young boy. pic.twitter.com/zOHOXa53bp