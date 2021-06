French Open : राफेल नडाल ने एक ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा मैच जीतने का बनाया रिकॉर्ड

पेरिस. गत चैंपियन राफेल नडाल (Rafael Nadal) का शानदार प्रदर्शन जारी है और उन्होंने शनिवार को फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली. इसी के साथ उन्होंने एक ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा मैच जीतने का भी रिकॉर्ड बना दिया. नडाल ने अपने करियर में 16वीं बार फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में जगह बनाई.



नडाल ने तीसरे दौर के मुकाबले में ब्रिटेन के कैमरन नोरी पर साल 2021 की तीसरी जीत दर्ज की. उन्होंने अपने रिकॉर्ड 14वें रोला गैरां खिताब का पीछा करते हुए नोरी के खिलाफ 6-3, 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की. अपने 21वें ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड पर नजर टिकाए आगे बढ़ रहे नडाल का अंतिम-आठ में जगह बनाने के लिए इटली के यानिक सिनर से होगा.



