French Open Highlights: राफेल नडाल 14वीं बार बने फ्रेंच ओपन चैंपियन, फाइनल में कैस्पर रूड को दी मात

रूड से काफी अनुभवी हैं 35 साल के राफेल नडाल

when nadal reached his first roland garros quarterfinal they were:

alcaraz 2 years old

rune 2 years old

sinner 4 years old

ruud 6 years old

tsitsipas 6 years old

rublev 7 years old

hurkacz 8 years old

zverev 8 years old

medvedev 9 years old pic.twitter.com/bdIvkppruZ

