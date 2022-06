French Open 2022: राफेल नडाल रिकॉर्ड 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे

नई दिल्ली. रिकॉर्ड 13 बार के रोलां गैरां चैम्पियन राफेल नडाल शुक्रवार को अपने सेमीफाइनल प्रतिद्वंद्वी एलेक्जेंडर ज्वेरेव के चोटिल होने से फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंच गये. वॉकओवर मिलने से नडाल फ्रेंच ओपन इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज फाइनलिस्ट बन गये हैं. अब वह सबसे उम्रदराज चैम्पियन बनने की कोशिश करेंगे. ज्वेरेव ने बायें पैर में चोट के कारण दूसरे सेट में नहीं खेलने का फैसला किया.

नडाल ने 19 साल की उम्र में पहली फ्रेंच ओपन ट्राफी जीती थी और अब 36 साल की उम्र में 14वीं बार लाल बजरी पर और 22वां ग्रैंडस्लैम खिताब कब्जाना चाहेंगे. नडाल और ज्वेरेव के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा जिसमें पहला सेट डेढ़ घंटे तक चला. इसे नडाल ने 7-6 से अपने नाम किया. दूसरा सेट भी डेढ़ घंटे बाद टाईब्रेकर की ओर बढ़ रहा था लेकिन ज्वेरेव बेसलाइन पर गिर गये और पैर का टखना पकड़कर दर्द से कराहने लगे.

एक ट्रेनर ज्वेरेव के पास आया और नडाल भी उनके पास पहुंच गये. ज्वेरेव को फिर कोर्ट से व्हीलचेयर पर ले जाया गया. कई मिनट बाद वह बैसाखी के सहारे कोर्ट पर आये और कहा कि उन्हें मैच से रिटायर होना पडे़गा. उन्होंने फिर चेयर अंपायर से हाथ मिलाया और नडाल को गले लगाया.

This is why sport can make you cry. You will be back @AlexZverev. @RafaelNadal – Sportsmanship, humility. Just brilliant and respect 🙏🙏🙏 #FrenchOpen2022 #RolandGarros pic.twitter.com/n5JFNFK7r1

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 3, 2022