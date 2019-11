Davis cup 2019: पाकिस्तान से पहले ठंड से टीम इंडिया का मुकाबला, मूनवॉक करके हो रही है मैच की तैयारी

Loading...



“Breaking News” Exclusive coverage from Nur Sultan, Kazakhstan where Team India is ready to take on Pakistan. Jeevan And Sumit talking about the weather conditions here and also giving insights on the vital mobility and injury prevention! Cast in order of appearance : @jntennis @nagalsumit @physiofit.india (Anchor -Yash Pandey) @sakethmyneni ( Our cameraman Saketh Myneni) @tigerjackieshroff @hrithikroshan Stay tuned for more updates !!! #breakingnews #exclusivecoverage #dayone #Daviscup #indiavspakistan #teamindia #frozenriver #freezingweather #balancetraining #weathercomparison #indiantennis #sarcasm #physioturnedreporter #funnyinterview #footworktips #bleedblue #twinning