राफेल नडाल विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक से हटे, करियर को बढ़ाने के लिए फैसला

नई दिल्ली. स्पेन के दिग्गज राफेल नडाल (Rafael Nadal) इस साल के विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) से हट गए हैं. उन्हें फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. जोकोविच ने फाइनल में ग्रीस के युवा खिलाड़ी सिटसिपास को हराकर खिताब जीता, जो उनके करियर का 19वां ग्रैंड्स्लैम है. नडाल ने यह फैसला अपनी फिटनेस और टेनिस करियर को और बढ़ाने के मद्देनजर लिया है.



इस टेनिस स्टार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैसले की जानकारी दी. नडाल ने हाल में फ्रेंच ओपन-2021 में हिस्सा लिया था लेकिन सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके. अब उन्होंने फिटनेस मुद्दों के कारण आगामी ग्रैंड स्लैम विंबलडन और ओलंपिक खेलों से अपना नाम वापस ले लिया है. उन्होंने अपने पेशेवर करियर को लम्बा करने के लिए यह फैसला किया है.



दुनिया के पूर्व नंबर-1 खिलाड़ी ने लिखा, 'मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 28 जून से 11 जुलाई तक होने वाले विंबलडन के अगले सीजन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. मैं ना ही 24-30 जुलाई तक होने वाले ओलंपिक खेलों में खेलूंगा.'

The goal is to prolong my career and continue to do what makes me happy, that is to compete at the highest level and keep fighting for those professional and personal goals at he maximum level of competition.