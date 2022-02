यूक्रेन से जंग के बीच रूस के टेनिस खिलाड़ी ने कैमरे पर लिख दिया- 'No War Please...' वीडियो वायरल

नई दिल्ली. रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है. इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है. इस बीच कई लोग युद्ध को छोड़कर शांति की अपील भी कर रहे हैं. रूस के टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रुबलेव (Andrey Rublev) भी उनमें से एक हैं. रुबलेव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. रुबलेव इस वक्त दुबई में टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं.

इस बीच दूसरी वरीयता प्राप्त आंद्रे रुबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली. उन्होंने 5वें वरीय पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज (Hubert Hurkacz) को सेमीफाइनल में 3-6, 7-5, 7-6 से मात दी. मुकाबले के बाद उन्होंने बड़ा संदेश दिया और युद्ध ना करने की अपील की. रुबलेव ने टीवी ब्रॉडकास्टर के कैमरे की स्क्रीन पर लिख दिया- No War Please.

24 साल के रूसी खिलाड़ी रुबलेव से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जैसे ही रुबलेव का संदेश स्क्रीन पर नजर आता है तो स्टेडियम में मौजूद दर्शक तालियां बजाने और शोर मचाने लगते हैं.

Russian tennis player Andrey Rublev writes “No war please” on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd

— TSN (@TSN_Sports) February 25, 2022