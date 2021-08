नॉटिंघम. नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भारत को एथलेटिक्‍स का ऐतिहासिक गोल्‍ड दिला दिया. उन्‍होंने जेवलिन थ्रो में भारत की झोली में डाला. पूरा देश भारत के पहले एथलेटिक्‍स ओलंपिक गोल्‍ड का जश्‍न मना रहा है. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई में इंग्‍लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया (Team India) ने भी पहले टेस्‍ट मैच के चौथे दिन लंच ब्रेक के दौरान इसका जश्‍न मनाया और बधाई दी.

नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में शनिवार को फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्‍ड मेडल जीता. वह ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्‍ड मेडल हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. जब नीरज ने यह उपलब्धि हासिल की, उस समय विराट कोहली की टीम चौथे दिन के पहले सत्र में

क्षेत्ररक्षण कर रही थी.

🗣️ 🗣️: #TeamIndia speedster @Jaspritbumrah93 lauds @Neeraj_chopra1 on his historic Olympics Gold at @Tokyo2020. 👏 👏 pic.twitter.com/DaWkJJvajf

— BCCI (@BCCI) August 8, 2021