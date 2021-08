टोक्‍यो. ओलंपिक महिला ‘मॉडर्न पेंटाथलॉन’ इवेंट के दौरान घोड़े को मारते हुए का वीडियो सामने आने के बाद जर्मनी की एक कोच को टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) से निलंबित कर दिया गया. टीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कोच किम रेस्नर ‘सेंट बॉय’ नाम के घोड़े पर प्रहार कर रही है. यह घोड़ा इवेंट के दौरान शो जंपिंग दौर में बाड़ (रुकावट) को नहीं कूदा था, जिससे जर्मनी की खिलाड़ी अन्निका श्लेउ गोल्‍ड मेडल जीतने से चूक गई.

अंतरराष्ट्रीय मॉडर्न पेंटाथलॉन संघ ने रेस्नर की वीडियो फुटेज की जांच के बाद कहा कि ऐसा लग रहा कि वह अपने मुक्के से घोड़े पर प्रहार कर रही है और उनका यह कदम नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. रेस्नर का निलंबन केवल टोक्यो ओलंपिक के लिए लागू रहेगा, जो रविवार को समाप्त हो रहा है.

We see a lot of triumph at the #Olympics but there’s so much tragedy.

Annika Schleu will likely see her #ModernPentathlon gold medal slip after her horse refused several times before abandoning in “an absolute real-life nightmare”.#Tokyo2020 pic.twitter.com/V9bLv482yv

— Gus Bruno (@gusbruno7) August 6, 2021