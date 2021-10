'मेरे फेवरेट तो....'जब बच्ची ने नीरज चोपड़ा से कही मजेदार बात, वीडियो दिल जीत लेगा

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में गोल्ड जीतने के बाद से ही जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra Tokyo Olympics Gold Medal) स्टार खिलाड़ी बन गए हैं. वो जब से टोक्यो से गोल्ड जीतकर लौटे हैं. देश भर में उनका स्वागत हो रहा है. उन्हें और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलर रवि दहिया को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है. हालांकि, कामयाबी के इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी नीरज आज भी विनम्र बने हुए हैं. उनकी इसी खूबी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Neeraj Chopra viral video) हो रहा है. जिसे देखने के बाद फैंस के मन में इस स्टार एथलीट के लिए इज्जत और बढ़ गई है. यह वीडियो पानीपत के एक स्टेडियम का है.

वायरल हो रहे वीडियो में नीरज चोपड़ा छोटी बच्ची से बात करते नजर आ रहे हैं और उसे किसी खिलाड़ी का नाम सर्च करने के लिए बोलते हैं. लेकिन बच्ची का जवाब सबका दिल जीत लेता है. दरअसल, बच्ची इस स्टार एथलीट से कहती है कि उसके फेवरेट हीरो, खिलाड़ी तो नीरज चोपड़ा ही हैं. इस वीडियो आईपीएस अधिकारी पंकज नैन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- “हमारे पसंदीदा तो आप ही हो, आज पानीपत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों के साथ बातचीत करते हुए इस शख्स (नीरज चोपड़ा) की विनम्रता औऱ सादगी देखिए.”चैम्पियन आपको बहुत आगे जाना है.”

The way the lil girl says, is what all his fans have to say. Such a blessed and wonderful soul u are @Neeraj_chopra1 #NeerajChopra https://t.co/C7eEWAiM6C

