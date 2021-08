Tokyo Paralympics: भाविनाबेन टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं, पहली भारतीय भी बनीं

टोक्यो. भारत की भाविनाबेन पटेल (Bhavina Patel) ने टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों के क्वॉर्टर फाइनल में जगह बना ली है. वह पैरालंपिक के अंतिम-8 में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गईं जिन्होंने टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग में ब्राजील की जॉयस डि ओलिवियरा को मात दी. भारत की 34 वर्षीय पटेल ने अंतिम-16 मुकाबले में 12-10, 13-11, 11-6 से जीत दर्ज की.

अब उनका सामना सर्बिया की बोरिस्लावा पेरिच रांकोविच से होगा. उन्होंने मुकाबले के बाद कहा, ‘मेरे कोच ने कहा था कि प्रतिद्वंद्वी के शरीर के पास खेलो और मैंने वही किया. मुझे पता चला था कि जॉयस को बॉडी के पास खेलने में दिक्कत होती है और फिर मैंने भी वही किया.’

