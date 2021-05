Champions League Final: चेल्सी ने दूसरी बार जीता खिताब, मैनचेस्टर सिटी का सपना टूटा

नई दिल्ली. चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से मात देकर दूसरी बार खिताब जीता. काई हैवर्ट ने 42 वें मिनट में चेल्सी की तरफ से गोल किया. मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले चेल्सी के डिफेंडर नगोलो कांते को मैन ऑफ द मैच चुना गया. इससे पहले चेल्सी साल 2012 में चैंपियन बनी थी. वहीं मैनचेस्टर सिटी पहली बार चैंपियन लीग का फाइनल खेल रही थी. चेल्सी ने कौच थॉमस ट्यूशेल के मार्गदर्शन में मैनचेस्टर सिटी और उसके मैनेजर पेप गॉर्डियोला का चैंपियंस लीग जीतने का सपना तोड़ दिया. सिटी को फाइनल में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. सिटी ने हाल में ही प्रीमियर लीग चैंपियन बनी थी.



इस मैच में ज्यादातर समय सिटी की टीम ही हावी रही. मैच में 61 फीसदी समय गेंद सिटी के खिलाड़ियों के पास थी और उसके प्लेयर्स ने 608 पास किए. वहीं चेल्सी के पास गेंद सिर्फ 39 फीसदी रही और उसके खिलाड़ी ने सिर्फ 403 पास किए. चेल्सी इंग्लैंड की तीसरी टीम बन गई है जिसने दो बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता है. उससे पहले लिवरपूल (2004-05 और 2018-19) और मैनचेस्टर यूनाइटेड (1998-99 और 2007-08) यह कारनामा कर चुकी है.



