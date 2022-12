FIFA World Cup कवर करने कतर गए अमेरिकी पत्रकार की मौत, रेनबो शर्ट पहनने पर हुए थे डिटेन; भाई ने बताया हत्या

दोहा: कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप कवर करने गए अमेरिकी पत्रकार ग्रांट वाहल की मौत हो गई है. एलजीबीटीक्यू समुदाय के समर्थन में रेनबो यानी इंद्रधनुषी शर्ट पहनने की वजह से मेजबान देश कतर में हिरासत में लिए जाने के कुछ दिनों बाद पत्रकार ग्रांट वाहल का अर्जेंटीना बनाम नीदरलैंड फुटबॉल विश्व कप मैच को कवर करने के दौरान निधन हो गया. हालांकि, पत्रकार ग्रांट के भाई ने मौत पर संदेह जताया और उनका मानना है कि ग्रांट वाहल की हत्या की गई है.

दरअसल, अमेरिकी पत्रकार ग्रांट 48 साल के थे और वह शुक्रवार को लुसैल आइकोनिक स्टेडियम में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मैच कवर करते समय गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. पिछले महीने जब ग्रांट ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के समर्थन में एक इंद्रधनुषी शर्ट पहनकर फुटबॉल विश्वकप स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश की थी, तब उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था. बता दें कि कतर में समलैंगिक संबंध अवैध हैं.

स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के पूर्व पत्रकार ग्रांट वाहल ने कहा था कि विश्व कप मैच के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अल रेयान के अहमद बिन अली स्टेडियम में में प्रवेश से वंचित कर दिया था और उन्हें रेनबो वाली शर्ट उतारने के लिए कहा था. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने घटना के बारे में ट्वीट किया तो उनका फोन छीन लिया गया.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8

पत्रकार ग्रांट वाहल की मौत पर उनके भाई एरिक ने आरोप लगाया कि हो सकता है कतर की सरकार उनके भाई की मौत में शामिल हो. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, ‘मेरा नाम एरिक वाहल है. मैं वाशिंगटन के सिटल में रहता हूं. मैं ग्रांट वाहल का भाई हूं. मैं गे (समलैंगिक) हूं. मेरी वजह से मेरे भाई ने वर्ल्ड कप में रेनबो शर्ट पहनी थी. मेरा भाई स्वस्थ था. उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई अब नहीं रहा. मुझे लगता है कि उसकी हत्या की गई है. मैं मदद की गुहार लगा रहा हूं.’

This is a video posted to the Instagram account of Eric Wahl, saying that he is Grant Wahl’s brother.

In the video, he said he is the reason Grant wore the rainbow shirt to the World Cup & that he believes Grant was killed. (Instagram: @eewahl) pic.twitter.com/krOoXuSjVc

