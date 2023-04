नई दिल्ली. भारतीय कुश्‍ती महासंघ के अध्‍यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अब खेल जगत से बड़ी संख्‍या में एथलीट आ गए हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, टेनिस स्‍टार सानिया मिर्जा, भारत को ओलंपिक में पदक दिलाने वाले दो एथलीट नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा का भी साथ मिल गया है। मुक्‍केबाज निखत जरीन और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, इरफान पठान भी पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं.

भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले एथलीट चोपड़ा ने कहा कि पहलवानों को न्याय के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा जो कि आहत करने वाला है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हमारे खिलाड़ियों को न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देखकर मुझे दुख होता है. उन्होंने हमारे महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने और हमें गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत की है. एक राष्ट्र के रूप में, हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह खिलाड़ी हो या कोई और, की अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं. जो हो रहा है वह कभी नहीं होना चाहिए.’’

चोपड़ा ने कहा,‘‘यह एक संवेदनशील मुद्दा है, और इससे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटा जाना चाहिए. संबंधित अधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.’’

इस तरह से पहलवानों को अब देश के दोनों व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का समर्थन मिल गया है. बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने हाल में पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताया था.

बिंद्रा ने ट्वीट किया था,‘‘ एक खिलाड़ी के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं. यह देखना बेहद दुखद है कि भारतीय कुश्ती प्रशासन में उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों को सड़कों पर विरोध करना जरूरी लग रहा है.’’

विश्व चैंपियनशिप की दो बार स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन ने कहा, ‘‘ हमारे ओलंपिक और विश्व पदक विजेताओं को इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया है. खेल से जुड़े लोग भी गौरव और सम्मान लाकर देश की सेवा करते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले. जय हिन्द.’’

It breaks my heart to see our Olympic & World medallists in this state. Sportspeople also serve the nation by bringing glory & laurels. I sincerely hope & pray that the law takes its own course and justice is served at the earliest🙏🏻 Jai Hind. #IStandWithMyChampions https://t.co/w5eaJuwzSz

सानिया मिर्जा ने लिखा, ‘‘एक एथलीट और उससे भी अधिक एक महिला के तौर पर यह देखना बहुत मुश्किल है.. उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी ने उनके साथ उनका जश्न मनाया है.. अगर उन्होंने ऐसा (देश का नाम रोशन) किया है तो अब इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होने का समय आ गया है.. यह बेहद संवेदनशील मामला है और गंभीर आरोप हैं. मुझे उम्मीद है कि जो भी सच्चाई है उसे न्याय मिलेगा.’’

As an athlete but more as a woman this is too difficult to watch .. they’ve brought laurels to our country and we have all celebrated them , with them .. if you have done that then it’s time to now stand with them in this difficult time too .. this is a highly sensitive matter… pic.twitter.com/7mVVyz1Dr1

— Sania Mirza (@MirzaSania) April 28, 2023