Pro Kabaddi League-2021 LIVE day 2: मुकाबला बराबरी पर, हाफ टाइम तक स्कोर- जयपुर पिंक पैंथर्स 17-19 गुजरात जायंट्स

Pro Kabaddi League 2021 LIVE UPDATES: प्रो कबड्डी लीग (PKL-8) का आठवां सीजन दो साल के इंतजार के बाद 22 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू हो गया. टूर्नामेंट के पहले दिन मैच खेले गए. आज यानी 23 दिसंबर को लीग का दूसरा दिन है. आज भी तीन मुकाबले खेले जाएंगे. दिन का पहला मैच गुजरात जायंट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स (Jaipur Pink Panthers vs Gujrat Giants) के बीच होगा. इसके बाद दिल्ली दबंग और पुणेरी पलटन (Dabang Delhi vs Puneri Paltan) भिड़ेंगे. दिन का तीसरा और आखिरी मैच पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स (Patna Pirates vs Haryana Steelers) में होगा. पहला मैच शाम 7:30 बजे, दूसरा मैच रात 8:30 बजे और तीसरा मैच रात 9:30 बजे शुरू होगा. कोविड-19 महामारी की वजह से इस टूर्नामेंट में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी. कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में इस लीग का आयोजन नहीं हो पाया था.

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League)की शुरुआत बुधवार को बेहद रोमांचक अंदाज में हुई. आठवें सीजन के पहले दिन तमिल थलाइवाज और तेलुगु टाइटंस का मैच तो टाई भी हो गया. जबकि, यू मुंबा और बंगाल वॉरियर्स ने जीत हासिल की.

बता दें कि कोविड-19 महामारी को के बीच खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने प्रो कबड्डी लीग (PKL 2021) शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में पूरे स्थल को एक एकीकृत और सुरक्षित बायो-बबल में बदल दिया है. सभी 12 टीमें एक ही स्थान पर ठहरेंगी और खेलेंगी.

पीकेएल 2021-22 मैचों की मेजबानी कहां की जाएगी?

शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर शोपीस इवेंट के सभी मैचों की मेजबानी कर रहा है.

कौन से टीवी चैनल पीकेएल 2021-22 मैचों का प्रसारण करेंगे?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए है.

पीकेएल 2021-22 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं.

आज होने वाले तीन मुकाबलों की टीमें इस प्रकार हैं:

गुजरात जायंट्स: सुनील कुमार, रविंदर पहल, प्रदीप कुमार, गिरीश मारुति एर्नाक, रतन के, हर्षित यादव, अजय कुमार, मनिंदर सिंह, परवेश भैंसवाल, हादी ओश्तोरक, महेंद्र गणेश राजपूत, सोनू, सुलेमान पहलवानी, हरमनजीत सिंह, अंकित, सुमित.

जयपुर पिंक पैंथर्स: दीपक निवास हुड्डा, संदीप कुमार ढुल, नवीन, अमित कुमार, धर्मराज चेरालाथन, अमित हुड्डा, अमीर हुसैन मोहम्मदमलेकी, अर्जुन देशवाल, मोहम्मद अमीन नसराती, अमित नागर, अशोक विशाल, नितिन रावल, सचिन नरवाल, पवन टीआर, सुशील गुलिया, इलावरसन ए.

पुनेरी पलटन: पवन कुमार कादियान, हादी ताजिक, नितिन तोमर, बालासाहेब जाधव, संकेत सावंत, गोविंद गुर्जर, मोहित गोयल, विक्टर ओनयांगो ओबिएरो, विशाल भारद्वाज, बलदेव सिंह, राहुल चौधरी, पंकज मोहिते, ई सुभाष, सोमबीर, कर्मवीर विश्वास एस, अविनेश नादराजन, सौरव कुमार.

दबंग दिल्ली: नवीन कुमार, अजय ठाकुर, इमाद सेडाघट निया, सुशांत सेल, मोहित, सुमित, मोहम्मद मलक, जोगिंदर सिंह नरवाल, जीवा कुमार, विकास, नीरज नरवाल, विजय, बलराम, संदीप नरवाल, मंजीत छिल्लर.

हरियाणा स्टीलर्स: रोहित गुलिया, विकास छिल्लर, बृजेंद्र सिंह चौधरी, रवि कुमार, सुरेंद्र नाडा, विकास जगलान, मोहम्मद इस्माइल मघसोदलौ, विनय, विकास खंडोला, हामिद मिर्जाई नादर, चांद सिंह, राजेश गुर्जर, अजय घंघास, राजेश नरवाल.

पटना पायरेट्स: मोनू, मोहित, नीरज कुमार, प्रताप राव चव्हाण, जंगकुन ली, प्रशांत कुमार राय सचिन, गुमान सिंह, मोनू गोयत, सुनील, राजवीर सिंह, सौरव गुलिया, संदीप, शुभम शिंदे, साहिल मान, मोहम्मदरेजा शादलौई चियानेह, साजिन चंद्रशेखर.