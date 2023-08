चेन्नई. भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्तों की वजह से दोनों देश आपस में किसी भी खेल में सीरीज नहीं खेलते हैं. द्विपक्षीय सीरीज के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सभी खेलों की बहुदेशीय टूर्नामेंट में टक्कर होती है. भारत में इस साल होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भले ही अब तक पाकिस्तान का आना तय नहीं लेकिन हॉकी के लिए पाक टीम भारत पहुंच चुकी है.

पाकिस्तान की हॉकी टीम गुरुवार से होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए मंगलवार को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत पहुंची. एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच नौ अगस्त को खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम सड़क के रास्ते अमृतसर पहुंचने के बाद विमान से चेन्नई के लिए रवाना होगी.

#WATCH | Punjab: Pakistan Hockey Team players arrive at Attari-Wagah Border, Amritsar ahead of Asian Championships Trophy in Chennai. pic.twitter.com/jLjWbk3Sfq

— ANI (@ANI) August 1, 2023