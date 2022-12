VIDEO: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना चकनाचूर... क्या अब कभी नहीं उठा पाएंगे विश्व कप ट्रॉफी?

नई दिल्ली. स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना टूट गया है. पुर्तगाल को अपने स्टार खिलाड़ी से कतर में जारी फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) में काफी उम्मीदें थीं. मोरक्को ने रोनाल्डो और पुर्तगाल के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया. पुर्तगाल की क्वार्टर फाइनल में हार के बाद अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं उठा पाएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले रोनाल्डो का यह आखिरी विश्व कप कहा जा रहा था.

37 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना पांचवां विश्व कप खेल रहे थे. मोरक्को ने पुर्तगाल (Morocco beat Portugal) को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से पराजित कर पहली बार फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में एंट्री मारी. मोरक्को फीफा विश्व कप के अंतिम चार में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी और अरब देश बनने का गौरव हासिल किया. विश्व की 22वें रैंक की टीम मोरक्को के लिए अल थुमामा स्टेडियम में यूसुफ एन नेसरी ने 42वें मिनट में गोल दागा जो मैच का निर्णायक गोल साबित हुआ.

The end of the story

Ronaldo

#CR7 pic.twitter.com/EIvSqBnhWW

— Adel (@iAdeeeeel) December 10, 2022